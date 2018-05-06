القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

فن
الأحد 06/مايو/2018 - 04:38 م

خالد يوسف ناعيًا مؤسس حزب التجمع: رحل والدى

خالد يوسف
خالد يوسف
نرمين مقبل
dostor.org/2158960

نعى المخرج خالد يوسف، مؤسس حزب التجمع خالد محيي الدين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد.

نشر خالد يوسف صورة، تجمعه بـ"محيي الدين"، وكتب كلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "رحل والدي..رحل #خالد_محيي_الدين.. رحل من سميت على اسمه وتربيت علي يديه وأعطاني من فيض علمه وخبرته وبحر حنانه مالم يعطني شخص آخر".

وأضاف: "سلم أبي يدي له وأنا في العاشرة وقال له استلم وديعتك فمسك يدي فتشبثت بيده ولم أتركها إلا وهو يسلم روحه لبارئها.. رحل من أهداني من روحه المناضلة الثابتة على المبدأ ومعي جيلي ماعشنا به وواجهنا به كل اشكال الاستبداد".

وتابع: "علمنا كيف نذوق كل صنوف العذاب ونعتبره قليل القليل لأننا نزود عن مبادئ وقيم ومثل عليا هي الخالدة والباقية وندافع عن حق شعب هو الأعظم بين الشعوب ووطن هو الأعرق بين الأوطان".

وأضاف: "رحل بعد سنوات صمت عن الكلام، وكأنه يريد بصمته أن يعلمنا درسًا مثلما فعل غاندي بصومه عن الكلام والزاد اعتراضًا على الحرب الباكستانية الهندية".

وأكمل كتابته: "رحل عن عالمنا النبع الذي لا ينضب حتي برحيله.. البحر الذي لا يهدأ حتى بتوقف دقات قلبه.. التفاحة التي كانت تزداد احمرارًا ونضجًا كلما واجهت الجهالة والتخلف.. دخل الفارس خالد محيي الدين معارك ضد كل مظاهر الظلم والقهر والاستبداد في كل العصور فكسب جولات وخسر جولات لكن ابدًا لم يخسر الإنسان بداخله بل ازداد رقيًا وسموًا".

وأنهى كلماته قائلًا: "خالد محيي الدين واحد من الآباء الكبار في مدرسة الوطنية المصرية.. قضي حياته كلها مدافعًا عن ثوابت الوطنية المصرية، كان الفارس الأنبل والمحارب الأكبر عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتحرر الوطني.. وكان بحق المعبر عن مدرسة اليسار في العالم الثالث وثوابتها المتجذرة في نفوس البسطاء والمهمشين.. رحل من يصح أن يقال عنه" "لو قيس البحر بعرض حده.. تبدي على ماء البحور نداه".

خالد يوسف ناعيًا مؤسس حزب التجمع: رحل والدى
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهرين

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهرين

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

تعرف على نواقص الأدوية في السوق المصرية

مصرع شخص وإصابة 26 سودانيًا فى تصادم سيارتين بطريق الجيش فى المنيا

الدول الإسلامية تطلق حملة ضد بورما على خلفية أزمة الروهينجا

غضب في فرنسا وبريطانيا بعد تصريحات «ترامب» عن حمل الأسلحة

الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

ألبومات الصور

العصار للصحفيين: "الأسعار مخفضة واللي مش مصدق يشوف برا"

عبدالمحسن سلامة يستقبل وزير الإنتاج الحربي بـ"الصحفيين"

رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الخدمة الاجتماعية

بالصور.. وزير التنمية المحلية يتابع العمل بمقلب "أبو خريطة"

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

ads
الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

كشكول

جامعة الإسكندرية: دعم كامل للطلاب المبتكرين الذين رفعوا اسم مصر

"فحص قطاعات الأنسجة" ورشة عمل بجامعة قناة السويس.. 15 مايو

وضع آليات لتسويق الأبحاث في جامعة بنها

تزويد معرض جامعة بنها بالمنتجات مرتين يومياً

الجامعة الأمريكية تستضيف مؤتمر القاهرة للإعلام

الأمصار

الرئيس الفلسطيني يبدأ جولته في أمريكا غدا الاثنين

فلسطين: «رصاص» تبحث مع نائب وزير التنمية الكندية تعزيز التعاون المشترك

أرامكو السعودية توسع القاعدة الصناعية

بالفيديو.. إيرانيون يمزقون لافتات دعائية للانتخابات العراقية

عشرات الضحايا في انفجار بمركز لتسجيل الناخبين بأفغانستان

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"الغذاء والدواء السعودية" تحذّر من "الحبهان" الهندي

"السير" فيرجوسون في العناية المركزة.. وإنجلترا في "صدمة"

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads