خالد يوسف ناعيًا مؤسس حزب التجمع: رحل والدى

نعى المخرج خالد يوسف، مؤسس حزب التجمع خالد محيي الدين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد.



نشر خالد يوسف صورة، تجمعه بـ"محيي الدين"، وكتب كلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "رحل والدي..رحل #خالد_محيي_الدين.. رحل من سميت على اسمه وتربيت علي يديه وأعطاني من فيض علمه وخبرته وبحر حنانه مالم يعطني شخص آخر".



وأضاف: "سلم أبي يدي له وأنا في العاشرة وقال له استلم وديعتك فمسك يدي فتشبثت بيده ولم أتركها إلا وهو يسلم روحه لبارئها.. رحل من أهداني من روحه المناضلة الثابتة على المبدأ ومعي جيلي ماعشنا به وواجهنا به كل اشكال الاستبداد".



وتابع: "علمنا كيف نذوق كل صنوف العذاب ونعتبره قليل القليل لأننا نزود عن مبادئ وقيم ومثل عليا هي الخالدة والباقية وندافع عن حق شعب هو الأعظم بين الشعوب ووطن هو الأعرق بين الأوطان".



وأضاف: "رحل بعد سنوات صمت عن الكلام، وكأنه يريد بصمته أن يعلمنا درسًا مثلما فعل غاندي بصومه عن الكلام والزاد اعتراضًا على الحرب الباكستانية الهندية".



وأكمل كتابته: "رحل عن عالمنا النبع الذي لا ينضب حتي برحيله.. البحر الذي لا يهدأ حتى بتوقف دقات قلبه.. التفاحة التي كانت تزداد احمرارًا ونضجًا كلما واجهت الجهالة والتخلف.. دخل الفارس خالد محيي الدين معارك ضد كل مظاهر الظلم والقهر والاستبداد في كل العصور فكسب جولات وخسر جولات لكن ابدًا لم يخسر الإنسان بداخله بل ازداد رقيًا وسموًا".



وأنهى كلماته قائلًا: "خالد محيي الدين واحد من الآباء الكبار في مدرسة الوطنية المصرية.. قضي حياته كلها مدافعًا عن ثوابت الوطنية المصرية، كان الفارس الأنبل والمحارب الأكبر عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتحرر الوطني.. وكان بحق المعبر عن مدرسة اليسار في العالم الثالث وثوابتها المتجذرة في نفوس البسطاء والمهمشين.. رحل من يصح أن يقال عنه" "لو قيس البحر بعرض حده.. تبدي على ماء البحور نداه".