محافظ القاهرة: لا توجد خسائر بشرية بمستشفى الصدر
تفقد اللواء أحمد تيمور، محافظ القاهرة، آثار الحريق الناجم بمستشفى الصدر في العباسية، مع رئيس حي غرب العميد أحمد أنور.
وقال تيمور، خلال جولته بالمستشفى، إن الحريق لم يسفر عنه أي خسائر بشرية.
تفقد اللواء أحمد تيمور، محافظ القاهرة، آثار الحريق الناجم بمستشفى الصدر في العباسية، مع رئيس حي غرب العميد أحمد أنور.
وقال تيمور، خلال جولته بالمستشفى، إن الحريق لم يسفر عنه أي خسائر بشرية.
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