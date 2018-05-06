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الأحد 06/مايو/2018 - 04:26 م

معهد التخطيط: تكرار المهام وتشابكها أبرز معوقات التصنيع

الدكتور علاء زهران
الدكتور علاء زهران
أميرة ممدوح
dostor.org/2158946

قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إن المعهد ينظم المؤتمر الدولي السنوي، بوصفه الذراع البحثية للدولة، سواء من خلال الأبحاث أو المؤتمرات والندوات.

وأضاف زهران، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، منذ اللحظات الأولى للإعداد للمؤتمر السنوي للمعهد: «حرصنا على ألا يكون مجرد مؤتمر أكاديمي بحت، وإنما يشمل أيضا استعراض التجارب العملية المحلية والدولية في قطاع التصنيع، إضافة إلى اختبار 12 بحثًا من أكثر من 300 ورقة بحثية».

وأكد رئيس المعهد أن جلسات المؤتمر سلطت الضوء على العديد من المعوقات التي تواجه قطاع التصنيع في مصر، منها تكرار الأدوار بين أكثر من جهة، وتشابكها على نحو قد يعيق عملية تطوير القطاع رغم الجهود المبذولة.

وأهدى زهران، رؤساء الجلسات الستة للمؤتمر، المنعقد على مدار يومين، درع المعهد تكريما لجهدهم في إنجاح المؤتمر، وكان على رأس المكرمين الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتورة إجلال راتب، والدكتور عادل نوفل.

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