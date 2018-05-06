العصار للصحفيين: "الأسعار مخفضة واللي مش مصدق يشوف برا"

افتتح نقيب الصحفين، عبد المحسن سلامة، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، معرض سلع ومنتجات شركات الإنتاج الحربي، وتفقدا المنتجات المعروضة في الدور الأول، والتي تكونت من بعض شاشات التلفاز، مكيفات الهواء، البوتجازات، الثلاجات، والأواني الألمونيوم.



وقال العصار، خلال كلمته التي ألقاها عقب افتتاح المعرض: إن المنتجات المعروضة طبق عليها خصم بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، معلقًا: "واللي مش مصدق يشوف برا".



وأوضح عبد المحسن أن هذا المعرض لم ولن يكون التعاون الأخير بين وزارة الإنتاج الحربي ونقابة الصحفيين، ومن المقرر أن يستمر حتى 15 مايو الجاري.