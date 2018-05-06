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الأحد 06/مايو/2018 - 04:24 م

رئيس الوزراء يكشف عن ارتفاع مؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
هيام النحاس
dostor.org/2158943

أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن خطط الإصلاح الاقتصادي التي قادتها الحكومة، بالشراكة مع البنك المركزي المصري، نجحت فى اكتساب ثقة المؤسسات المالية العالمية وكبار المستثمرين، الأمر الذي ظهر بوضوح من خلال التحسن المستمر في التقييمات العالمية لأداء الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي عدل مؤخرًا توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 5.2% مقابل نسبة 4.8% كان يتوقعها في يناير الماضي، كما حسّن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية، وعدل توقعاته أيضًا لمعدل البطالة في السوق المصري بنهاية العام الجاري لتكون 11.1%، وفي العام المقبل 9.7%، وهي توقعات مبنية على حقائق السوق، وعلى أدائنا الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

كما شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية منها زيادة إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج والصادرات، وتراجع التضخم إلى 13.1% خلال مارس الماضي مقابل 34.2% في يوليو الماضي.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 5.3% خلال الربع الثاني من عام 2017/2018، بجانب وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي حيث بلغ 44 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

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