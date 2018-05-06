القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
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الأحد 06/مايو/2018 - 04:16 م

نائب صندوق النقد: انبهرت بتألق محمد صلاح عالميًا

ديفيد ليبتون
ديفيد ليبتون
راندا التونى
dostor.org/2158936

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الأحد، "انبهرت عندما سمعت أخبار تألق اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى وعلى المستوى العالمى، وهو ما يؤكد أن التنافسية تدعم التقدم"، مؤكدا أن التنافسية الاقتصادية من أهم عناصر التقدم والنمو للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ديفيد ليبتون، خلال مؤتمر حضره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وينظمه صندوق النقد الدولى والبنك المركزى المصرى والحكومة المصرية تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، أن تعزيز التنافس التكنولوجى من أهم العناصر التى لا بد من الاهتمام بها فى مصر لتعزيز تنافسية الاقتصاد والبناء على ما تحقق حتى الآن من تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية ودعم الاقتصاد فى مصر.

ويهدف المؤتمر إلى التنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلى، وبناء توافق فى الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادى أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذين يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع.

ويهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التى تواجه مصر على المدى المتوسط.

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