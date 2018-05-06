النقد الدولى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة

قال ديفيد ليبتون، نائب مدير صندوق النقد الدولى -خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة، اليوم، إن الإصلاح الاقتصادى فى مصر، لعب دورًا مهمًا، لافتًا إلى أنه لا تزال هناك تحديات أكبرها خلق فرص عمل.



وأشار "ليبتون" إلى أنه يجب أن تمضي الحكومة قدمًا إلى الأمام في الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن زيادة أعداد السكان تعتبر أيضًا من أهم التحديات التي يمكن القضاء عليها بتحسين مستوى القيادات الشابة.



وأضاف أن الأمر يحتاج إلى تعاون وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنه يجب استمرار تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.