كيف يمكن الاستفادة من خفض استيراد المنتجات البترولية ؟

خطوة يسعى إليها المهندس طارق الملا، وزير البترول، في إطار الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التى ترتب عليها رفع أسعار المنتجات البترولية وساهمت بشكل ملحوظ فى ترشيد الاستهلاك، مضيفًا أنه خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة موازنة القطاع، الحكومة تستهدف خلال الـ3 أو 4 سنوات القادمين خفض استيراد المنتجات لأقل من 5% بدلا من النسبة الحالية والبالغة 35%، وتوقع أن تصل إلى صفر% والوصول إلى تصدير مواد بترولية، مضيفا أنه سيتم وقف استيراد الغاز الطبيعى المُسال خلال الشهور القادمة.



في إطار الحديث عن استهداف الدولة إلى انخفاض استيراد المواد البترولية، قال المهندس سيف عبدالفتاح رئيس شركة تاون جاس الأسبق، إن الخطوة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال خفض نسبة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، هي خطوة موفقة، معللًا ذلك بأن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة ما يكفيها من المنتجات البترولية من خلال الانتاج القادم من حقل ظهر.



وأضاف للدستور أن حقل ظهر ينتج حاليًا 1.7 وخلال عام 2019 سيصل إنتاج الحقل إلى 2.7 وهو ما يمكن أن يحقق اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية، ويقلل نفقات الاستيراد، مؤكدًا أنه من المتوقع خلال عام 2019 سيكون هناك اكتشافات بترولية أخرى كبيرة تساهم في توقف استيراد مصر للمنتجات البترولية.



وأوضح رئيس شركة تاون جاس الأسبق أن حجم استيراد مصر من المنتجات البترولية كان كبيرا، وأنه حجم احتياج مصر من الغاز يصل إلى 4 مليار قدم، ولكن الاكتشافات الجديدة لحقول البترول سيصل إلى 6 مليار قدم، وهو ما يكفي احتياجات مصر.



وتابع أن أبرز المنتجات البترولية التي تحتاج إليها مصر، هي الغاز والذي تحتاج منه بمقدار مليار قدم، والبوتاجاز، والبنزين، والسولار، بالإضافة إلى البترول الخام، موضحًا أن الاكتشافات البترولية الجديدة ستوفر كل هذه المنتجات.

