محافظ الإسماعيلية يتابع استكمال رفع كفاءة الطريق الدائرى

التقى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعددًا من قيادات الهيئة الهندسية، بمقر مشروع أنفاق قناة السويس الجديد؛ لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق فيما بين الهيئة والمحافظة، وتحت إشراف قيادات الهيئة الهندسية.



خلال اللقاء، أشاد المحافظ بجهود ودعم القوات المسلحة لجميع المشروعات التى يجرى تنفيذها بالإسماعيلية فى الوقت الراهن، فى إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع المحاور المرورية والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة، واستكمالًا لمنظومة أعمال التجميل والتطوير التى تشهدها الإسماعيلية فى الوقت الراهن، تزامنًا مع ما يجرى تنفيذه من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بالمنطقة.



وقام محافظ الإسماعيلية، يرافقه السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديرو التخطيط العمرانى، وتطوير العشوائيات ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية، بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال استكمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة، لتنمية الإسماعيلية وخدمة شعب ومواطنى المحافظة والإقليم كاملًا.



وشملت جولة المحافظ ومرافقيه متابعة الأعمال والتشطيبات التى يجرى تنفيذها لتجميل وصيانة الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بداية من منطقة التقاء الطريق الدائرى مع طريق بورسعيد وحتى ميدان مسجد الدوحة وميدان حارس التاريخ والتى تشمل أعمال صيانة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة والكشافات وصيانة واستبدال الكشافات بلمبات الليد الموفرة للطاقة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار.



وأكد المحافظ ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بتلك المناطق لسرعة إنجازها وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد له من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى المشرق للمحافظة، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرًا لموقعها الاستراتيجى الفريد فى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، وما تشهده من إنجازات ومشروعات عملاقة.