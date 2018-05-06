غلق 19 منشأة وكافيهًا دون ترخيص في حملة بالمنصورة

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأحد، حملة استهدفت شوارع مدينة المنصورة بنطاق قسم أول المنصورة، لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتسبب الزحام.



ترأس الحملة، العقيد وائل الشربينى، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولي، وكيل إدارة المرافق، تحت إشراف اللواء محمد حجى، مدير الأمن.



أسفرت الحملة عن ضبط 9 كافيهات و10 منشآت أغذية دون ترخيص وتحرير 29 محضرًا إشغال طريق، 19 محضرًا عدم حمل رخصة بائع متجول، 30 محضر إلقاء مخلفات، وتم التحفظ على 2820 مضبوطات متنوعة "كراسى، ترابيزات، شماسى، حوامل حديدية" بإجمالي 3218 محضرًا.