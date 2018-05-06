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الأحد 06/مايو/2018 - 04:05 م

«الرعاية التمريضية للإدمان» ندوة بجامعة الفيوم

الدكتور طلال عبد
الدكتور طلال عبد الرحيم
الفيوم هيام عزام
dostor.org/2158925

شهد الدكتور طلال عبدالرحيم، عميد كلية التمريض بجامعه الفيوم، اليوم الأحد، ندوة بعنوان «الرعاية التمريضية للإدمان»، والتي نظمتها الكلية بقاعة مجلسها، بحضور الدكتورة فاطمة عبدالله إسماعيل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضرت فيها الدكتورة إيفون صابر، مديرة التمريض النفسى والصحة النفسية، والدكتورة هانم عوض، مديرة وحدة تنمية المهارات التمريضية، وعدد من أعضاء هية التدريس والطلاب.

وأوضح الدكتور طلال عبدالرحيم، الفرق بين الإدمان والتعود، مشيرًا إلى أن الإدمان هو حالة من الاعتياد النفسي والجسدي على مادة ما (سواء كانت طبيعية أم تم تصنيعها بيد الإنسان)، تجعل لدى الإنسان رغبة ملحة وشديدة فى الاستمرار عليها، خوفًا من حدوث آثار سلبية نفسية وجسدية نتيجة التوقف عنها، أو خوفًا من فقدان الشعور بالسعادة الزائفة التي يشعر بها المدمن خلال التعاطى.

وأشارت الدكتورة فاطمة عبدالله إلى أن أسباب الإدمان، ترجع إلى ضعف الوازع الديني لدى الفرد المتعاطى، ومجالسة أو مصاحبة رفاق السوء، والاعتقاد بزيادة القدرة الجنسية، والسفر إلى الخارج، والشعور بالفراغ، والهموم والمشكلات الاجتماعية، وانخفاض مستوى التعليم.

وأوضحت الدكتورة إيفون صابر، كيفية علاج الإدمان عن طريق التقييم، حيث إنه لا بد من أخذ رأى طبيب مختص في الإدمان وعلاجه والخضوع لتقييم صحى ونفسى واجتماعى، وبناء علاقة جيدة بين المريض والمعالج المختص، قوامها الصراحة من جانب المريض مهما كانت التبعات، والسرية من جانب المعالج والثقة المتبادلة.

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