موسكو: مسعفو الجيش الروسى قدموا خدمات لـ193 مواطنًا سوريًا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن المسعفين التابعين للجيش الروسي قدموا خدمات طبية إلى 193 مواطنًا سوريًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن الوزارة قولها - في نشرتها اليومية - إن 79 ألفًا و814 شخصًا تلقوا المساعدات الطبية، ووفقا للوزارة، فإن الوضع في مناطق تخفيض حدة التصعيد يعتبر مستقرًا.



يذكر أن عدد المناطق الموقعة على اتفاقات المصالحة في سوريا وصل إلى 2509 مناطق، فيما تظل التشكيلات المسلحة المتعهدة بالالتزام بنظام وقف إطلاق النار 234 تشكيلًا.

