الثلاثاء.. "المحافظين" ينظم ملتقى توظيفيًا في الزاوية الحمراء

ينظم حزب المحافظين، الملتقى التوظيفي الثاني، بمشاركة 40 شركة من قطاعات متنوعة لتوفير 7000 فرصة عمل حقيقية وبمرتبات مجزية.



ويعقد الملتقى بمنطقة الزاوية الحمراء - شارع منشية الجمل - بجوار موقف أتوبيس الزاوية الحمراء، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، برعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد، تحت عنوان "ابدأ".



ويشمل الملتقى جميع التخصصات للشباب من سن 18 حتى 50 سن بمؤهل ودون.



وأوضح عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، أن الدعوة موجهة للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقية وآمنة فى نطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل فى تمام التاسعة صباحا الموافق 8 مايو.



وقال "الشريف"، إن الملتقى التوظيفى لـ"المحافظين" له عدة امتيازات منها عقد عمل دائم وتأمين صحي واجتماعي، وبوليصة تأمين على الحياة، وتنقلات للموظفين وسكن للمغتربين، كما أن الملتقى يفتح الباب للمشاركين مجانا للراغبين فى الحصول على فرصة عمل.



