القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
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الأحد 06/مايو/2018 - 04:02 م

وكيل شباب البحيرة: دورات وليال رمضانية بالتنسيق مع "الأوقاف"

وكيل شباب البحيرة:
أيمن بدر
dostor.org/2158922

تشهد مكتبات مراكز الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، إقبالًا من الشباب على التوافد لاستعارة الكتب بمختلف أنواعها، وخاصة مع بدء الإجازة الصيفية.

وقال محمد الشريف، مدير مركز الشباب بقرية نكلا العنب، التابعة لمركز إيتاى البارود، إن مكتبة مركز الشباب تضم مجموعة من أهم كتب تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن المكتبة يوجد بها 5000 كتاب من أهمها عن البرلمان ونشأته، الموسوعة الثقافية، الدستور، السير الذاتية للأدباء والمفكرين والشعراء وموسوعة الطفل، وبعض المجلات الدينية الصادرة عن الأزهر الشريف، قصص الأطفال، والألعاب الرياضية المختلفة.

وأضاف أنه يتم شراء الكتب الخاصة بالمكتبة من معرض الكتاب السنوي بالقاهرة، حيث يتم تخصيص ميزانية خاصة سنويًا لشراء الكتب، لافتًا إلى أن العام الحالي تم شراء كتب بمبلغ 2000 جنيه من معرض الكتاب بالقاهرة، عقب اعتماد مجلس الإدارة بمركز الشباب الميزانية لشراء الكتب.

وأوضح أنه يتم استعارة الكتب لأعضاء مركز الشباب المسددين الاشتراكات السنوية، التي تبلغ 5 جنيهات فقط، لجميع الأنشطة داجل مركز الشباب.

ومن جانبه، أكد الدكتور ابراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، تشكيل لجان لفحص الكتب بمكتبات مراكز الشباب بالمدن والقرى، مضيفًا أن عمليات فرز اللجان كشفت عدم وجود كتب تحرض على العنف والإرهاب.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن هناك تنظيم لندوات وقوافل شبابية لتوعية الشباب، تجوب جميع أنحاء مراكز الشباب بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن المديرية ستنظم خلال شهر رمضان المبارك دورات رمضانية بمراكز شباب القرى وإقامة ليالي رمضان، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

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