"تعليم الفيوم" تشكل لجنة لفحص اختبار العلوم للصف الثانى الإعدادي

شكل الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لجنة فورية مكونة من موجه عام العلوم بالمديرية، وموجه أول علوم إدارة شرق الفيوم التعليمية، والمسئول عن وضع الامتحان بالمدرسة.



وتم فحص أسئلة الامتحان، وتبين أن جميع أسئلة الامتحان من الكتاب المدرسي المقرر من الوزارة على الصف الثاني الإعدادي نسخة 2017/2018م، وليس به أي جزئية من خارج المنهج.



وأكد وكيل تعليم الفيوم أن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اختبار مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي بمدرسة دمشقين الإعدادية بشرق الفيوم من (أن ورقة الأسئلة لمادة العلوم للصف الثاني الإعدادي تجمع بين أسئلة الصف الثاني الإعدادي والصف الثالث الإعدادي)، عارٍ تمامًا عن الصحة.