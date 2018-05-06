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الأحد 06/مايو/2018 - 03:58 م

"ميري": لا يوجد صحفي مصري محبوس في قضية نشر

خالد ميري
خالد ميري
أش أ
dostor.org/2158917

قال خالد ميري، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، إن مصر توفر بيئة دستورية وتشريعية تحمي الصحفي، مؤكدا أنه لا يوجد صحفي محبوس في قضية نشر في مصر.

وشدد ميري، خلال مؤتمر إطلاق اتحاد الصحفيين العرب لتقرير الحريات في العالم العربي لعام ٢٠١٧ ٢٠١٨ بعنوان "اعتقال الحرية"، على أن حرية الصحافة لا تنمو ولا تزدهر إلا في بيئة آمنة، وهو ما حدث في العراق عندما تمكن من القضاء على داعش، موضحا أن هذه البيئة للأسف ليست متوفرة في دول أخرى مثل ليبيا واليمن وسوريا.

وأضاف: "إن نمط الملكية يتحكم في السياسات التحريرية وتسييرها، فضلا عن قضية ملحة نبحث لها عن حل وهي قضية حرية تداول المعلومات"، موضحا أنه ما زال هناك تقصير في توفير طريقة مثلى لحصول الصحفي على المعلومات، فيما يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة العدل في مصر على إعداد مشروع قانون في هذا الشأن.

ومن جانبه، قال عبد الوهاب الزغيلات، أمين لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب: "إن المشكلة في عالمنا العربي الآن هي وجود إرهاب مسلح وإرهاب فكري"، موضحا أن الزملاء في عدد من الدول العربية كالعراق وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين يتعرضون للقتل، وهي قضية الاتحاد الرئيسية، إذ يتعرض الزملاء في فلسطين على سبيل المثال للقتل والقمع والتشريد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الزغيلات أن عدد الزملاء الذين استشهدوا ارتفع في السنوات الأخيرة إلى أرقام غير متوقعة، وصلت إلى المئات في اليمن على سبيل المثال، حيث يتعرضون لهجمة من جهات عدة، وكذلك الوضع في سوريا التي يُقتل فيها الصحفيون دون أن نستطيع تحديد هوية القاتل.

وقال: "نتعامل مع حكومات ووزراء إعلام في الدول التي تشهد صراعات لإعادة النظر في التشريعات لكن كل البيانات التي تصدر هي مناشدة لجهات غير معروفة، هل أخاطب داعش أو جبهة النصرة أم القاعدة، الوضع مأساوي للغاية".

وبخصوص الإرهاب الفكري، أكد عضو اتحاد الصحفيين العرب أن بعض الدول العربية أصدرت تشريعات تحت عنوان الإرهاب أساءت للصحفيين وحدت من حريتهم، قائلا "حاولنا ونحاول كأية منظمة ترعى حريات الصحفيين كالاتحاد الدولي، ونحن أعضاء فاعلون به، وصحفيون بلا حدود، وغيرها وهي منظمات لا يتعدى عملها بيانات الاستنكار والشجب، بينما نحن لدينا قضية مركزية وهي قضية فلسطين التي تتعرض فيها المهنة لهجمة غير مسبوقة".

وذكر التقرير أن بعض القيادات النقابية ممن شملتهم الدراسة أشارت إلى انفراجة مؤشر الحريات الصحفية، رغم استمرار القوانين السالبة لحرية الصحافة والصحفيين، مرجعين السبب في ذلك إلى المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة التي تشهدها صناعة الإعلام، ومن بين الشواهد الداعمة لذلك التراجع في معدل صدور أحكام قضائية بالإلغاء أو المصادرة عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة.

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