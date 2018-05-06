منظمات تونسية تشكو من خروقات في الانتخابات البلدية

شكت منظمات من المجتمع المدني في تونس من وجود خروقات شابت الانتخابات البلدية في عدد من مراكز الاقتراع.



ويصوت التونسيون اليوم الأحد، في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ عام 2011، غير أن العديد من مراكز الاقتراع شهدت حالة من الفوضى في التنظيم، بحسب تقارير الملاحظين المنتشرين في كافة الدوائر الانتخابية.



وقالت منظمة "رابطة الناخبات التونسيات" إن عددًا من مراكز الاقتراع في سوسة وقفصة فتحت بشكل متأخر، وقدر التأخير بنحو ساعتين في مركز بمدينة المظيلة.



ولاحظت منظمة "مراقبون" أعمال عنف في مراكز اقتراع بمدينة المضيلة التابعة لولاية قفصة، وقالت إن اثنين من مكاتب الاقتراع في المدينة شهدت عمليات اقتحام وتكسير لصناديق اقتراع من قبل مجهولين.



وأدت الحادثة إلى إغلاق كافة مراكز الاقتراع في المظيلة، وعددها ثمانية، إلى حين الإعلان عن إجراءات جديدة من قبل هيئة الانتخابات.



ولاحظ "مرصد شاهد" سوء تنظيم ونقص في عدد العاملين بمراكز اقتراع في ست بلديات.



كما كشفت "الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات" "عتيد" عن حالات خرق للصمت الانتخابي في ما لا يقل عن ثمانية مراكز اقتراع، إلى جانب أعمال عنف بين ممثلي قائمات متنافسة في بعض الدوائر البلدية.



وأجمعت المنظمات على ضعف إقبال للناخبين على مراكز الاقتراع.



وقد صرح عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون، بأن نسبة المشاركة لم تتعد حتى منتصف النهار بتوقيت تونس الـ10 %، بينما ذكرت "مراقبون" أنها بلغت 13%.



وتتنافس 2074 قائمة انتخابية، تضم أكثر من 53 ألف مرشح، للفوز بعضوية المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية في البلاد.

