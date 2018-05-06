القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
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الأحد 06/مايو/2018 - 03:56 م

رئيس البرلمان: "التوك توك" ليس ضمن قانون "النقل البري"

علي عبدالعال
علي عبدالعال
أش أ
dostor.org/2158914

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن وسيلة النقل باستخدام "التوك توك" لا تدخل ضمن المجالات التي يشملها تطبيق مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقال "عبدالعال" - تعقيبًا على كلمة للنائب أسامة هيكل، التي حذر فيها من إمكانية دخول "التوك توك" ضمن وسائل النقل الجماعي المنصوص عليها في المشروع - "لا يدخل في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الوسيلة التي يطلق عليها (التوك توك)، هذا القانون لا يتضمن إدراج هذه الوسيلة من المركبات".

وطالب رئيس المجلس تسجيل ذلك في مضبطة الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع القانون كضمانة إضافية.

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