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الأحد 06/مايو/2018 - 02:58 م

"شكرى": لا بد من تبنى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
أش أ
dostor.org/2158797

أكدت مصر أهمية تبني استراتيجية شاملة عسكرية وفكرية وتنموية لمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون تفرقة، والتصدي لمن يقدم لها يد العون ماليا ولوجيستيا أو من خلال الدعم السياسي وتوفير الملاذ الأمن، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل اجتثاث جذور هذه الظاهرة.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري التي ألقاها نيابة عنه السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي أمام أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والتي انطلقت أمس وتستمر لمدة يومين في العاصمة البنجالية دكا.

وأكد دعم مصر الكامل لمنظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على العمل على تعزيز قدراتها وآليات العمل بها من أجل الاضطلاع بمسئولياتها في سبيل تعزيز التضامن والتعاون الإسلامي، وبما يخدم مصالح الشعوب الإسلامية.

ونوه إلى الأهمية التي توليها مصر للمنظمة باعتبارها من الدول المؤسسة لها، مستعرضا دور مصر خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن عامي 2016 و2017، من أجل الدفاع عن مصالح الدول الإسلامية والعربية والأفريقية.

كما ألقى فوزي الضوء على ما تقوم به الدولة من جهود وطنية أسفرت عن انحسار الإرهاب، لاسيما في ضوء ما تحققه العملية العسكرية الشاملة التي يشنها أبناء القوات المسلحة والشرطة من نجاحات في هذا الإطار.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت مصر ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تم إبراز الرؤية المصرية إزاء سبل تسوية الأزمات السياسية التي يشهدها العالم الإسلامي، ولاسيما الوضع في سوريا وليبيا واليمن، وإدانة أعمال العنف التي يتعرض لها مسلمو "الروهينجا" في إقليم "راكين" في ميانمار، والتي أدت إلى مقتل ونزوح الآلاف من المدنيين الأبرياء، ومساندة مصر للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في الإقليم.

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