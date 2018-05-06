رئيس البرلمان: قوانين الصحافة والإعلام الحالية لا تمنع الانتهاكات

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، القائمة، لا تسد كل الثغرات فيما يخص وضع حد للانتهاكات الراهنة في مجال الإعلام، مطالبًا بسرعة الانتهاء من مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام".



وأوضح "عبدالعال" - خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد - أن مجلس النواب جيد ومتماسك وقوي، وعلى النواب المحافظة على هذا التماسك والقوة، مؤكدا أن إرادة الشعب وفي القلب منه مجلس النواب تستطيع التصدي لأي محاولة من أي جهة إعلامية تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وأن التشريع هو المفصل الأساسي في الدولة.



ولفت إلى أن النائب له صفة رسمية عندما يتحدث، وعليه التأكد من القناة التي يتحدث لها هاتفيا لاسيما أن هناك تربصا بما يصدر عن النواب من تصريحات، وهناك أيضا فخاخ كثيرة يعلمها الدارس للإعلام، وهو ما يتطلب اليقظة والتدقيق في استخدام الكلمات والانتباه والحذر عند الحديث.



جاءت أقوال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، تعقيبا على ما أشار إليه النائب أحمد هريدي من أنه تلقي اتصالا هاتفيا أبلغه المتصل أنه من قناة "سكاي نيوز" الفضائية، وفوجئ بعد ذلك من أن اتصاله يبث على قناة "مكملين" التابعة لجماعة "الإخوان" الإرهابية، حيث كان يتحدث عن زراعة الأرز، مؤكدا أن مجلس النواب يدافع عن حقوق الفلاحين وأنه يقدر عاليا جهود رئيس المجلس، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد من وصفهم "إخوان الشياطين" حفاظا على مكانة مجلس النواب.



