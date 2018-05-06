القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

سياسي
الأحد 06/مايو/2018 - 02:50 م

أسامة هيكل يُحذر من دمج سائقى التاكسى بـ«أوبر وكريم»

أسامة هيكل
أسامة هيكل
كريمة أبو زيد
dostor.org/2158776

أعلن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، موافقته، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم النقل البرى باستخدام التكنولوجيا، المعروف إعلاميا باسم قانون «أوبر وكريم».

وحذر «هيكل»، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية عن اتفاقيات دولية، ومشروعات قوانين مُحالة من الحكومة- من دمج سائقى التاكسى فى المنظومة الجديدة، قائلًا: «الدمج قد يُخل بالمنظومة، ويحتاج دراسة جيدة».

ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن هناك سيارات تاكسى تعمل على خطوط أجرة تحت نظر الحكومة دون أى تدخل منها، متابعا: «خدمة أوبر وكريم موجودة وتعمل منذ فترة دون تنظيم بشكل جيد، فلو هنعمل قانون ما نبوظهاش، وأخشى أن الفئة التى تعمل تتخوف من النص على 25% ضرائب إضافية».

اقرأ أيضًا
منذ شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

الجارديان: صلاح مصدر إلهام القرن الـ21 وظاهرة بريطانيا الناشئة

حياة رجال الأعمال.. ليس كل ما يلمع ذهبًا

خاص.. الأهلي ينتظر عودة المشرف العام من العمرة لضم مدافع الداخلية

"الآثار": لا توجد غرف خلف مقبرة توت غنخ أمون

الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الخدمة الاجتماعية

بالصور.. وزير التنمية المحلية يتابع العمل بمقلب "أبو خريطة"

"الحفاظ على الأداء التشغيلي لمشاريع اليورانيوم" دورة بالغردقة

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

ads
الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

كشكول

غداً.. محافظ الوادي الجديد يكرم قوافل مستشفي سعاد كفافي الميداني في أوبرا مصر

جامعة سوهاج تستضيف مهرجان البيئة الثانى لحمايتها من التلوث

بالصور.. عميد زراعة سوهاج يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة المنيا: 4 مرشحين لانتخابات التجديد الثلثي لمجلس صندوق التأمين

عضو "الفني للمعاهد الأزهرية": لا بد من نبذ الفكر المتطرف

الأمصار

لبنان.. 24% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى الآن

استشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

الأمن العراقي يعثر على مخابئ للعبوات الناسفة تابعة لداعش

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 10%

«الإفتاء العام» الأردنية تحسم الجدل حول صلاة التراويح

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"السير" فيرجوسون في العناية المركزة.. وإنجلترا في "صدمة"

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

أول صور لأصغر أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

دراسة: أقنعة الوجه غير فعالة فى مواجهة تلوث الهواء

الدستور على فيسبوك
ads