أسامة هيكل يُحذر من دمج سائقى التاكسى بـ«أوبر وكريم»

أعلن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، موافقته، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم النقل البرى باستخدام التكنولوجيا، المعروف إعلاميا باسم قانون «أوبر وكريم».



وحذر «هيكل»، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية عن اتفاقيات دولية، ومشروعات قوانين مُحالة من الحكومة- من دمج سائقى التاكسى فى المنظومة الجديدة، قائلًا: «الدمج قد يُخل بالمنظومة، ويحتاج دراسة جيدة».



ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن هناك سيارات تاكسى تعمل على خطوط أجرة تحت نظر الحكومة دون أى تدخل منها، متابعا: «خدمة أوبر وكريم موجودة وتعمل منذ فترة دون تنظيم بشكل جيد، فلو هنعمل قانون ما نبوظهاش، وأخشى أن الفئة التى تعمل تتخوف من النص على 25% ضرائب إضافية».