مى الغيطى: «القاصرات» ساعدنى كتير فى «طايع»

أعربت الفنانة الشابة مى الغيطى عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل «طايع»، لعمرو يوسف، الذى من المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل على شبكة قنوات «On» و«Cbc»، والتليفزيون السعودى.



وأضافت "مى" فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنها أنهت تصوير 70% من دورها فى الأحداث، وتجسد شخصية شقيقة «طايع»، الذى يجسده عمرو يوسف.



وعن تدريبها على اللهجة الصعيدية التى من المقرر أن تتحدث بها خلال المسلسل، قالت: الحمد لله لم أشعر بالإرهاق أثناء حفظ الدور أو التحدث بالصعيدية، خاصة أننى قدمت دورًا كبيرًا مع النجم صلاح السعدنى فى مسلسل «القاصرات»، وكنت أتحدث بنفس اللهجة، «حقيقى دورى ساعدنى كتير فى "طايع"».



تدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدى، يجسد دوره الفنان عمرو يوسف، تربطه قصة حب بالفنانة صبا مبارك، في تجربته الصعيدية الأولى، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بعد اكتشاف خيانة أقرب أصدقائه له ضمن الأحداث.



«طايع» بطولة عمرو يوسف، ومحمد علي، وصبا مبارك، وسلوى محمد علي، وهند عبدالحليم، وتأليف محمد دياب، وإنتاج رامى إمام، وإخراج عمرو سلامة.