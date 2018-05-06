"عبدالخالق": الصناعة تُسهم فى تلبية الطلب المحلى وتعزز الصادرات

قال الدكتور سعيد عبدالخالق رئيس الصناعة قاطرة التنمية المستدامة التحديات والطموحات"، أن الحكومة تضع الآن نصب أعينها ملف تنمية الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والأساس لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.



وأضاف عبدالخالق خلال كلمته، في مؤتمر موسع بعنوان "الصناعة قاطرة التنمية المستدامة التحديات والطموحات"، أن الصناعة تسهم في تلبية الطلب المحلي وتعزز نمو الصادرات، وتسهم في تطوير دور مصر لتصبح لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي.



عقد الموتمر تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إذ استهدف المؤتمر تسليط الضوء على دور الصناعة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وأهمية الرقابة على المنشآت الصناعية وتطبيق معايير الجودة في النهوض بالصناعة المصرية، شارك في جلسات المؤتمر الكيميائي إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين والخبراء.