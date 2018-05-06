الإعدام شنقًا لـ«مبيض محارة» قتل حماه لسرقة 120 جنيهًا

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا لمبيض محارة قتل حماه، لسرقة 120 جنيهًا.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبوالوفا وعبدالعزيز حبيب، وأمانة سر أيمن عبداللطيف.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قتل المتهم إبراهيم صلاح محمد بيومى، مبيض محارة، 40 سنة، محبوس، المجنى عليه محمد محمد فهمى، عمدًا مع سبق الاصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، بعدما ألف التقاعس عن السعى وراء الرزق الحلال، حتى ألمّ به البلاء وأصابه ضيق الحال، فغلت نفسه الأمارة بالسوء وقطع أوصال الرحم خائنا وخطط ليكون لدم قريب سافكا، فتوارى فى ظلام الليل وانسل من مسكنه فاستقبله صهره غافلا عن الغدر الذى يضمره ذو النفس العصية، وبعدما أمنه على نفسه خاتله وآتى من غرفة الطعام بعصا فتاك وباغته بدك رأسه بضربات قاسية، فهشم عظامه، ومن بينها تدفقت الدماء فسقط يرجف حتى وافته المنية على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضافت التحقيقات اقتران ارتكاب المتهم جريمة القتل بارتكاب جنحة السرقة من المجنى عليه، والتى بلغت 120 جنيها.