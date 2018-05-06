مصر تشارك في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

انطلقت أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد يومي ٥ و٦ مايو 2018 في العاصمة البنجالية دكا.



وترأس وفد مصر في الدورة، السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، نيابة عن وزيرالخارجية سامح شكري.



وألقى "فوزي" كلمة وزير الخارجية أمام الدورة، حيث أكد على دعم مصر الكامل لمنظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على العمل على تعزيز قدراتها وآليات العمل بها من أجل الاضطلاع بمسئولياتها في سبيل تعزيز التضامن والتعاون الإسلامي، وبما يخدم مصالح الشعوب الإسلامية، منوهًا إلى الأولوية الهامة التي توليها مصر للمنظمة باعتبارها من الدول المؤسسة لها، كما استعرضت الكلمة دور مصر خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن عامي 2016 و2017، من أجل الدفاع عن مصالح الدول الإسلامية والعربية والإفريقية.



واستعرض رؤية مصر فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، وأهمية تبني إستراتيجية شاملة عسكرية وفكرية وتنموية لمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون تفرقة، والتصدي لمن يقدم لها يد العون ماليًا ولوجيستيا أو من خلال الدعم السياسي وتوفير الملاذ الأمن، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل اجتثاث جذور هذه الظاهرة، وحرص "فوزي" على إلقاء الضوء على ما تقوم به الدولة من جهود وطنية أسفرت عن انحسار الإرهاب، لاسيما في ضوء ما تحققه العملية العسكرية الشاملة التي يشنها أبناء القوات المسلحة والشرطة من نجاحات في هذا الإطار.



