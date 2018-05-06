مبيعات المؤسسات المصرية تكبد الأسهم 7.4 مليار جنيه خسارة

حولت المبيعات المكثفة للمؤسسات المصرية أسهم ومؤشرات البورصة لهبوط حاد لدى نهاية معاملات اليوم الأحد، أول تدولات الأسبوع.



وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 7.4 مليار جنيه ليسجل مستوى 984.5 مليار.



وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنحو حاد بلغت نسبته 1.24% تعادل 222 نقطة ليسجل مستوى 17610 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 02. 0% تعادل 02. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 878.4 نقطة ما ساهم فى انخفاض المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100" بنسبة 52. 0% تعادل 11.9 نقطة ليصل إلى مستوى 2281 نقطة.



وسجل إجمالى قيمة التعاملات مستوى 936.2 مليون جنيه، بعد تداول نحو 231.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 28.5 ألف صفقة بيع وشراء.



