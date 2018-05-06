صنداي تايمز: «نتنياهو» وضع الفلسطينيين في عزلة دولية

أكدت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أن العزلة الدبلوماسية للفلسطينيين تزداد يومًا بعد يوم، في ظل الجهود الإسرائيلية لمنع تحقيق مبادرة السلام.



وتابعت أن الفلسطينيين يدخلون في حالة من العزلة الدبلوماسية لم يمروا بها منذ الانتفاضة الأولى عام 1987، حيث كان العالم أجمع يسعى لحل الأزمة، وتقف جميع الدول العربية مع القضية الفلسطينية، حتى انحسر الأمر على عدد محدود فقط من الدول، ويبدو أن العالم منشغل بقضايا أخرى، ولا يجد الوقت الكافي لمتابعة معاناة الفلسطينيين.



وأوضحت أن السبب الرئيسي في هذه العزلة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يمارس ضغوطا كبيرة لمنع أى تقدم في مسار عمليات السلام، بعد عودته للسلطة قبل 9 أعوام، وزاد من هذه الضغوط تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة.



وأضافت أن العزلة من أسبابها أيضًا الانقسام الفلسطيني، وضعف القيادة في رام الله، والتغييرات الكبيرة التي تحدث في المنطقة العربية، التي تركز اهتمامها الآن على مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى الصراع في سوريا واليمن.







