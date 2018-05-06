على الكشوطى يقدم برنامج "رمضان بعيونهم"

يعود الكاتب الصحفي والمذيع علي الكشوطي من جديد، لتقديم البرامج التليفزيونية، ومن المقرر أن يقدم برنامج بعنوان "رمضان بعيونهم"، ويُعرض يوميًا فى رمضان على شاشة قناة الناس.



ويتناول البرنامج العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدى المسلمين في دول العالم، ويستضيف البرنامج في كل يوم ضيفًا من دولة مختلفة، ليرصد عادات وتقاليد ذلك البلد خلال الشهر الكريم وكيف يستقبل أهلها الشهر الفضيل، إضافة إلى أشهر ما يميز مطبخ تلك الدول على فطار وسحور رمضان.



البرنامج من تقديم علي الكشوطي، إخراج أحمد الجنايني، يرأس تحريره الكاتب الصحفي صبحي مجاهد، تحت إشراف الدكتور مصطفى عبدالكريم، مدير تحرير البرامج بالقناة، المخرج الكبير عماد فتوح، المدير الفني والتنفيذي للقناة، وكوافير حسن جراند وناصر سيد، وستايلست رفعت عبدالحكم ومحمود حافظ، ويعتبر البرنامج واحدًا من برامج الخريطة الرمضانية، والتي سيُعلن عن أبرز معالمها خلال أيام.



القناة تحرص منذ انطلاقتها الجديدة في 2015 على تقديم عدد من البرامج من خلال المنهج الأزهري والفهم الصحيح للدين، تحت إشراف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، ومدير إدارة البرامج بالقناة.