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الأحد 06/مايو/2018 - 02:38 م

منع زعيم اليمين المتطرف في صربيا من التظاهر

زعيم اليمين المتطرف
زعيم اليمين المتطرف فويسلاف سيسلي
dostor.org/2158748

منعت الشرطة الصربية، زعيم اليمين المتطرف، فويسلاف سيسلي، من التظاهر، اليوم الأحد، في هرتكوفشي وهي بلدة في مقاطعة فويفودينا تعيش فيها أقلية كرواتية، أدت خطاباته فيها في التسعينيات رلى محاكمته أمام القضاء الدولي.

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأن عددًا كبيرًا من عناصر الشرطة الصربية منع الوصول إلى هذه البلدة الواقعة على بعد 7 كيلومترات غرب بلجراد، اليوم الأحد.

وصرّح «سيسلي»، البالغ 63 عاما، أمام الصحفيين في بلدة جاراك على بعد ثلاثة كيلومترات من هرتكوفشي، حيث أغلق طوق أمني الطريق أمامه: «جئنا كمعارضين لتحدي النظام الذي يمنعنا من التظاهر، وليس الكرواتيين الذين يعيشون في هرتكوفشي».

وفي أوائل أبريل، أصدر القضاء الدولي حكمًا عليه بالاستئناف بالسجن عشر سنوات بتهم «اضطهاد» و«ترحيل» و«نقل قسري» لسكان، إضافة إلى جنايات وصفت بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، خصوصًا في هرتكوفشي.

واعتبرت هيئة المحاكم الجنائية الدولية، المخولة لتولي ملفات المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، أن خطاباته النارية بين عامي 1991 و1993، في بداية النزاع في يوغوسلافيا السابقة، أدت إلى «التحريض على العنف» و«انتهكت الحق في الأمن» للشعوب غير الصربية التي كان يهاجمها.

واعتبر «سيسلي» الحكم «منافيا للقانون»، وأعلن بعدها بقليل نيته التظاهر مع مناصري حزبه الراديكالي في هرتكوفشي.

وبقي «سيسلي»، المؤيد لإقامة «صربيا كبرى»، حرّا لأنه يعتبر أنه قضى عقوبته عبر فترة الاحتجاز التي أمضاها في لاهاي، واستمرت 12 عاما، بين فبراير 2003 ونوفمبر 2014، وقد أفرج عنه عام 2016 لأسباب صحية.

وفي مارس 2016، تمت تبرئة مؤسس حزب اليمين المتطرف الصربي الذي يشغل منصب نائب اليوم، في محاكمة استمرت ثماني سنوات.

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