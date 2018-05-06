القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

لايف ستايل
الأحد 06/مايو/2018 - 02:36 م

الجلوس لفترات طويلة خطر يهدد الحياة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2158744

أجرى علماء من جامعة كاليفورنيا، دراسة على عينة من 35 شخصًا تراوحت أعمارهم بين 45 و65 عامًا، وتم استجوابهم حول عدد الساعات اليومية التي يقضونها في الجلوس على مدار الأسبوع.

وخضع المشاركون في الدراسة للفحص بواسطة التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي عالي الدقة، لإلقاء نظرة مفصلة على منطقة تعرف باسم الفص الصدغي المتوسطي، وهى منطقة مهمة في تشكيل الذكريات الجديدة.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين أبلغوا عن عدد ساعات جلوس أكثر، كانت لديهم هياكل دماغية رقيقة، ولأن الباحثين يقولون إنهم لا يستطيعون التأكد من أن السلوك المستقر هو المسئول عن ذلك، أطلقوا دراسة طويلة الأمد لمعرفة ما إذا كان هناك رابط فعلي بين السلوك المستقر وصحة الدماغ.

ويمكن أن يكون ترقق الفص الصدغي المتوسطي علامة مبكرة على الانخفاض المعرفي والخرف لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

ويوضح الباحثون أن التحرك والقيام بأنشطة مختلفة، يمكن أن يكون وسيلة جيدة لمنع الخرف ومرض ألزهايمر.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية

منذ شهر

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة

منذ شهر

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»

منذ أقل من شهرين

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات

منذ أقل من شهرين

أشهر طباخ سمك في مصر: بحب كنتاكي.. والسمك بالنسبالي للفرجة

منذ أقل من شهرين

حُكام «ذا فويس» بنفس الزي في جميع حلقات الموسم الرابع

الآن

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

الجارديان: صلاح مصدر إلهام القرن الـ21 وظاهرة بريطانيا الناشئة

حياة رجال الأعمال.. ليس كل ما يلمع ذهبًا

خاص.. الأهلي ينتظر عودة المشرف العام من العمرة لضم مدافع الداخلية

الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الخدمة الاجتماعية

بالصور.. وزير التنمية المحلية يتابع العمل بمقلب "أبو خريطة"

"الحفاظ على الأداء التشغيلي لمشاريع اليورانيوم" دورة بالغردقة

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

ads
الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

كشكول

غداً.. محافظ الوادي الجديد يكرم قوافل مستشفي سعاد كفافي الميداني في أوبرا مصر

جامعة سوهاج تستضيف مهرجان البيئة الثانى لحمايتها من التلوث

بالصور.. عميد زراعة سوهاج يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة المنيا: 4 مرشحين لانتخابات التجديد الثلثي لمجلس صندوق التأمين

عضو "الفني للمعاهد الأزهرية": لا بد من نبذ الفكر المتطرف

الأمصار

لبنان.. 24% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى الآن

استشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

الأمن العراقي يعثر على مخابئ للعبوات الناسفة تابعة لداعش

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 10%

«الإفتاء العام» الأردنية تحسم الجدل حول صلاة التراويح

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"السير" فيرجوسون في العناية المركزة.. وإنجلترا في "صدمة"

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

أول صور لأصغر أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا

ads
ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ عن المعاني النفسية لليلة النصف من شعبان

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

المزيد
الصحة

دراسة: أقنعة الوجه غير فعالة فى مواجهة تلوث الهواء

الدستور على فيسبوك
ads