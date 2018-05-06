سحر نصر تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "التمويل الدولية" و"دالتكس"

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، ومجموعة دالتكس الرائدة في الإنتاج الزراعي في مصر، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء العاملات في المجموعة والمالكات لمزارع صغيرة.



ونص الاتفاق علي تعاون مشترك بين الفريق الاستشاري للمؤسسة من مجموعة دالتكس المتخصصة في الإنتاج الزراعي، في تحديد الحلول المستدامة والمجدية من أجل زيادة نسبة السيدات العاملات والمحافظة على وظائفهن في مجموعة مختارة من المراكز التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السيدات المزارعات ومالكات للمزارع الصغيرة.



وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أهمية هذا التعاون المشترك وأهمية هذه الخطوة التي تأتي في ظل خلق فرص عمل للنساء وتحسين مصادر الدخل لهن.



وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل بصورة مستمرة على دعم وتمكين دور المرأة على جميع المستويات.



وقال السيد هشام النجار، الرئيس التنفيذي لمجموعة دالتكس، إن هذه المبادرة تتيح للمجموعة دمج السيدات والرجال في عمليات الشركة، وهذا يتيح فرصة متميزة للاستفادة من قاعدة أوسع وأكثر تنوعا من الموارد، سواء من حيث موظفين او مزارعين الشركة ومن خلال شركاء النجاح، ويأتي هذا في سياق استراتيجية أعمال المجموعة وهي الأوسع نطاقا والهدف من خلالها هو تطوير الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة وإيجاد الفرص لمجتماعتنا.



من جانبه قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن خلق الفرص الاقتصادية للنساء في القطاعات الرئيسية كالزراعة يمثل أحد ابرز المحاور الاستراتيجية للمؤسسة، وأن اهميه الاستثمار في المرأة لا تقتصر علي تعزيز النمو الاقتصادي، بل تعود بالنفع علي الاعمال التجارية، فالشركات التي تستقطب الموظفات تعمل على الاحتفاظ بهن ستتمكن من الاستفادة من قاعدة أوسع وافضل من الكفاءات.