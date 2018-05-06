إحالة 6 متهمين بخلية "داعش" لمحكمة أمن الدولة العليا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، اليوم الأحد، إحالة 9 متهمين بالانتماء لخلية "داعش" المسئولة عن تنفيذ حادث كمين البدرشين، الذي راح ضحيته 5 أفراد شرطة في 14 يوليو من العام الماضي، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا.



وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانتماء لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وهي تنظيم داعش، والقتل العمد، والإضرار بالأمن والسلام الاجتماعي.



ووجهت النيابة للمتهم الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر بأن انضموا جماعة هدفهم تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.



وكانت الداخلية، قد أعلنت في يوليو الماضي مقتل حسن محمد أبوسريع عطاالله وشهرته «حسن وزة»، مطلوب ضبطه في القضية رقم 2682015 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا باسم «حادث الهجوم على سفارة النيجر»، وعماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة يحمل اسم حركي «عباس» داخل وكر للخلية بمنطقة أكتوبر، كما تم ضبط آخرين داخل وكر آخر للخلية بمنطقة فيصل.



يذكر أن حسن وزة كان متهما بالاشتراك في حادث الهجوم على سفارة النيجر، وتمت إحالته محبوسا إلى المحكمة العسكرية ولكنه تمكن من الهرب خلال إحدى جلسات محاكمته وظل مختفيا حتى تنفيذ الجريمة.