القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
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الأحد 06/مايو/2018 - 02:30 م

"إريكسون": الجيل الخامس يجعل تقنيات إنترنت الأشياء حقيقة واقعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان
dostor.org/2158732

قال الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون بورج إيخولم، إن إنشاء مركز جديد للبحث والتطوير في روسيا يركز على دور تقنية الجيل الخامس وإنترت الأشياء سوف يساهم في تغيير أسلوب حياة الناس والشركات والمجتمع في روسيا والعالم.

وأضاف "إيخولم" في إطار خطابه خلال فعالية الافتتاح الرسمي لمرفق إريكسون إم تي إس المشترك في جمهورية تتارستان الروسية، والذي تم الإعلان عنه في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة في فبراير، أن تقنية الجيل الخامس ستجعل تقنيات إنترنت الأشياء التحويلية حقيقة واقعة.

وتابع "إيخولم" تبذل إريكسون جهودا جبارة في الوقت الحالي لإطلاق تقنية الجيل الخامس وسيشكل النطاق العريض المتنقل المتطور أول حالة تجارية في إطار تقنية الجيل الخامس، ما سيمكن مزودي الخدمات من زيادة حركة نقل البيانات بمعدل مرتين كل 18 شهرًا، كما ستوفر تقنية الجيل الخامس إمكانات جديدة لناحية السكون المنخفض وعمر البطارية الطويل، ويعتبر هذا الأمر على قدر كبير من الأهمية لا سيما لتقنيات إنترنت الأشياء، الذي يعتبر محور هذا الاهتمام".

وأشار إلى أن إريكسون تتوقع توفر 20 مليار جهاز متصل بإنترنت الأشياء حول العالم بحلول عام 2023، مؤكدا أنه مع وجود العديد من الأجهزة المتصلة فإن الاعتماد على شبكة الواي فاي لن يؤدى إلى توفير الموثوقية المطلوبة، ما يدفع الحاجة للحصول على طيف مرخّص مهم.


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