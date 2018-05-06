القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
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الأحد 06/مايو/2018 - 02:30 م

تحريات المباحث: ربة منزل وراء قتل «طفلة أبنوب»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2158730

تمكنت مباحث أسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من كشف غموض وملابسات مقتل طفلة، وضبط مرتكبة الواقعة.

ورد بلاغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، من «حمدى.ع.م»، مقيم بالمعابدة الغربية بدائرة المركز، بمقتل نجلته الطفلة «شهد»، البالغة من العمر 5 سنوات.

شكلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، فريق بحث، لكشف غموض وملابسات الواقعة، والعمل على ضبط مرتكبيها، وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «اعتماد.ف.ع»، 25 سنة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث أقرت بأنها استدرجت المجنى عليها داخل مسكنها بقصد سرقة قرطها الذهبى، وحال محاولة المجنى عليها الصياح، خنقتها حتى فارقت الحياة، ووضعتها داخل جوال بلاستيكى، ثم قامت ببيع القرط الذهبى، وتم بإرشادها ضبط مبلغ 600 جنيه من ثمن بيع القرط الذهبى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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