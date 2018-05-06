٧ سنوات سجنًا لـ3 عاطلين بتهمة سرقة المارة بالإكراه فى النزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة ٧ سنوات لكل منهم، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه عن طريق استيقاف رواد الشارع وسرقتهم بمنطقة النزهة، فى القضية التى حملت رقم 8748 قسم النزهة.



وقال أمر الإحالة إن المتهمين وهم كل من "محمد.م"، 21 سنة، عامل، و"عوض.ص"، هارب، و"شهاب.م."، 17 سنة، سرقوا الهاتفين الجوالين والمتعلقات الشخصية ومبلغًا ماليًا من المجنى عليه "أحمد.س"، وكان ذلك بالطريق العام ليلا، عن طريق الإكراه بأن استدرجوه لاستقلال سيارة أجرة قيادة المتهم الثالث، وأشهر المتهم الأول والثانى فى وجهه "كتر"، وتمكنوا من بث الرعب فى نفسه.



واضاف أمر الإحالة أنهم شرعوا فى سرقة الهاتف الجوال والمبلغ المالى من المجنى عليه محمد خالد على، عن طريق الإكراه، وأحالتهم النيابة العامة إلى المحكمة، التى أصدرت قرارها المتقدم.



