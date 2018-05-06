دراسة: أقنعة الوجه غير فعالة فى مواجهة تلوث الهواء

كشفت دراسة حديثة، أن أقنعة الوجه المتاحة للمستهلكين في الصين لحمايتهم من تلوث الهواء، تتفاوت بدرجة كبيرة في قدرتها على القيام بوظيفتها بفاعلية.



وقال باحثون في دورية «أوكيوبيشنال آند إنفيرومنتال ميديسن» إنه على رغم أن تلك الأقنعة ربما تمنع مرور الجسيمات الصغيرة، إلا أن حجم الوجه وشكله وحركته ربما تؤدي لتسرب نسبة تصل إلى 68% من هذه الجسيمات.



وقالت خبيرة في معهد الطب المهني ميراندا لوه في أدنبره باسكتلندا: «حتى إذا كانت قدرة القناع على تنقية الهواء عالية، وكان القناع مناسبا للشخص بصفة مبدئية، ربما لا يستمر القناع على كفاءته مع ممارسة الشخص نشاطه اليومي».



وأضافت «ليست كل الأقنعة فعالة فيما يتعلق بتقليل التعرض للجسيمات الموجودة في الهواء الملوث، ومن الضروري أن يدرك الناس ذلك»، متابعة «لم ينجح أي قناع في تقليل تركيز الغازات الملوثة مثل ثاني أكسيد النيتروجين».



وأجرى الفريق هذا البحث على أنواع مختلفة من الأقنعة المتاحة في بكين، في إطار مشروع أكبر تموله مجالس البحث البريطانية في شأن تلوث الهواء في العاصمة الصينية وأضراره الصحية.



وأشار فريق البحث إلى أن تلوث الهواء يتسبب في وفاة حوالى 1.6 مليون شخص في الصين كل عام.



وبإمكان الجسيمات الصغيرة، الموجودة في عوادم المركبات والانبعاثات الصناعية، والمعروفة باسم «بي إم 2.5» التغلغل في الرئتين، ومنها إلى الدم.



وأظهرت الاختبارات على تسعة أنواع مختلفة من الأقنعة أن نسبة تسلل الجسيمات والكربون تراوحت بين 0.26 في المئة و29 في المئة على حسب نوعية القناع.



وقال ريتشارد بلتير من جامعة ماساتشوستس أمرست: «تلوث الهواء مشكلة عالمية ومن الضروري بحثها، ليس فقط في بكين، بل في بوسطن وبرشلونة. استنشاق الملوثات وخصوصا الجسيمات ضار للغاية، يسبب ملايين الوفيات في أنحاء العالم».



وأضاف، «من المهم في الأبحاث المستقبلية الاستعانة بعدد أكبر من المتطوعين، والتركيز على الأسباب الرئيسة لعدم قدرة الأقنعة على التخلص من الملوثات، وما إذا كان ذلك بسبب المادة المصنوع منها القناع أو عدم ملاءمته للأشخاص أو أنشطتهم اليومية».

