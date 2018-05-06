لجنة عرفية في واقعة مقتل وإصابة 4 بمشاجرة بكفر الشيخ

أكد الحاج محمد السعيد عبيدي، رئيس اللجنة العرفية، في واقعة مقتل 3 أفرد واصابة أخر بقرية محلة أبو علي بمركز دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، أن قرار اللجنة العرفية المشكلة برئاسته وعضوية محمد المسيري ومحمد ناجي ونصر أبو غالي وآخرون، بتهجير أسرتين من عائلة واحدة، كان ضروريًا وواجبًا، لمنع تجدد الاشتباكات وحقنًا للدماء بين الطرفين المتنازعين.



وأوضح "عبيدي" أن القرار أسفر عن تهجير أسرتين من عائلة الزويكي وهما عبدالباسط إبراهيم محمد الزويكي، والد المتهم الرئيسي في القضية، وشقيقه صلاح، إلى خارج نطاق الوحدة المحلية، وتغريمهما مبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه، كدية لمقتل كل من حسني عبده يوسف براغيت، وحسني السيد أحمد براغيت، وإبراهيم محمد علي الدسوقي النجار، بواقع 700 ألف جنيه، لكل واحد من القتلى الثلاثة، و50 ألف جنيه تدفع كتعويض للمصاب المدعو حسام حسني عبده يوسف براغيت، ابن المجني عليه الأول.



وأضاف "عبيدي" أن الجلسة العرفية قضت بإلزام الطرف الأول، بالتنازل عن حقهم المدني، لدى ساحات المحاكم، في وفاة المجني عليهم الثلاثة، وإلزام المصاب حسام حسني عبده يوسف براغيت، نجل المجني عليه الأول، بالتنازل عن حقه المدني، لدى الطرف الأول، في قضية الشروع في قتله.



وقررت اللجنة حصر ممتلكات أسرتي "الزويكي"، الطرف الثاني في النزاع، الصادر بحقهما التهجير، وغرامة مبلغ الدية، متمثلة في منازلهما، ومصنع حلويات، ملك أحد أفراد الأسرة، تمهيدًا لتقدير ثمنها وعرضها للبيع، خلال فترة زمنية 6 أشهر، والحصول على المبلغ المالي، لسداده لمبلغ الدية المذكور، ومن يخالف من طرفي النزاع الأحكام، يوقع عليه شرط جزائي قيمته مليون جنيه.



وأوضح "عبيدي" أن هذا الحكم بالتهجير للجناة وأسرهم، اتخذ للصالح العام وحقنًا لدماء الطرفين، ونظرًا لأن عائلة المجني عليهم عائلة كبيرة تصل لـ100 أسرة، بينما عائلة الجناة صغيرة 4 أسر، اختفوا وتركوا القرية بالفعل منذ حدوث الواقعة، وكذلك لأن حكم المحكمة بالمؤبد على شخص واحد من عائلة الجناة والبراة للباقيين، لم يشفي غليل أسر "المجني عليهم".



وأشار إلى أن الجلسة تمت في مركز آخر لتأمينها من قبل الأمن، حيث عقدت بنادي مطوبس الرياضي، وتعود الواقعة لـ9 ديسمبر 2016، حيث تلقى مأمور مركز شرطة دسوق، إخطارًا من شيخ خفراء قرية محلة أبو علي، بنشوب مشاجرة حامية بين عائلتين بالقرية، لتقوم الأجهزة الأمنية، برئاسة المأمور ورئيس المباحث وقوة أمنية، بالانتقال لموقع البلاغ، لتفاجئ بسقوط قتيلين وعدد من المصابين أحدهم حالته خطيرة سرعان ما لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة.



وتلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ حينها، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، بورود إشارة من مدير مستشفى دسوق العام، بوصول 3 أشخاص قتلى و3 آخرين مصابين، نتيجة مشاجرة.



وانتقلت قوات من قطاع غرب كفر الشيخ بدسوق لمكان المشاجرة والمستشفى العام، وبالمعاينة والتحري تبين أن المتوفين هم: حسنى عبده براغيت، 50 سنة، ابن شقيقته حسنى السعيد براغيت، 30 سنة، إبراهيم محمد النجار، وشهرته حمبوزة، 45 سنة، ولقى مصرعه فور وصوله مستشفى دمنهور التعليمي، والمصابين هم: حسام حسنى براغيت، 25 سنة، نجل المجنى عليه الأول، وتم تحويله لمستشفى دمنهور التعليمي، وسعد محمد محمد عياد، وياسر بكر الصعيدي.



وأكد شهود العيان أن المجنى عليه الأول كان يقوم بأعمال النظافة بمكان الوضوء، والحمامات، فى مسجد العجمي بقرية محلة أبو على، وحضر أحد الأشخاص ويدعى أيمن عبد الباسط الزويكى، بهدف الدخول لدورة المياه بالمسجد، وتسبب فى حدوث سوء حالة نظافة المكان بحذائه، ما أدى إلى قيام المجنى عليه بمعاتبته، وتطور الأمر إلى حدوث مشادة كلامية، أسفرت تعدى كل منهما بعصى المقشات بالمسجد، حتى هدأت الأمور قليلًا.



وأضاف شهود العيان أنه أثناء قيام المجنى عليه الثاني والثالث، بتهدئة المجنى عليه الأول، فوجئوا بحضور الطرف الثاني من أفراد عائلة الزويكى، ومعه أفراد أسرته، حاملين أسلحة بيضاء، عبارة عن سنج وسيوف، وسواطير، وقاموا بالتعدي عليهم، وأحدثوا بهم عدة إصابات أودت بحياة أول متوفيين، قبل وصولهم مستشفى دسوق العام، فيما لقى المتوفى الأخير مصرعه لحظة وصوله مستشفى دمنهور.



وتم تداول القضية بالمحكمة، حيث قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم، بمعاقبة أيمن عبد الباسط إبراهيم الزويكى، 36 عامًا، عامل، ويقيم بقرية محلة أبو على، دائرة مركز شرطة دسوق، حضوريًا، بالأشغال الشاقة المؤبدة، فى واقعة أحداث المشاجرة بين عائلة الزويكى، وبراغيت، بقرية محلة أبو على، وارتكابه واقعة قتل 3 أشخاص، والشروع فى قتل الرابع، فى تلك الأحداث.



وقضت المحكمة، حضوريًا ببراءة كل من شقيقى المتهم الأول المذكور "محمد"، 30 عامًا، حلوانى، و"إبراهيم"، 29 عامًا، سائق، ووالدهم عبد الباسط إبراهيم محمد الزويكى، 58 عامًا، سائق، ومحمد عبد العزيز إبراهيم محمد الزويكى، 33 عامًا، حلوانى، ويقيمون بقرية محلة أبو على دائرة مركز شرطة دسوق، من تلك القضية.



صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة والدائرة، فى أحداث القضية رقم 26682 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3582 لسنة 2016 كلى كفر الشيخ.



ومن جانبه، قال الشيخ هاني شمس الدين، إمام مسجد الخياط بكفر الشيخ، إن حكم التهجير له أصل في الدين لأن الله عز وجل قال في كتابه: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، والقتل مفسدة وحرب لله والرسول، وأنه لو ترك الجاني يمشي على الأرض فستتجدد المنازعات والمشاجرات، وعبدالله ابن عبدالله ابن أبي سلول، جاء للرسول يطلب منه أن يأذن له في قتل أبيه رأس المنافقين، خشية أن يقتله أحد من المسلمين فتدفعه نفسه لقتل المسلم طلبًا لثأر أبيه، وغيرها من الأدلة، لذا فأننا نرى أن قرار التهجير قرار صائب في مصلحة الجميع.