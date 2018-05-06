فاديا كيوان مديرًا عامًا لمنظمة المرأة العربية خلفا لـ"التلاوى"

أعلنت منظمة المرأة العربية فوز الدكتورة فاديا كيوان مرشحة الجمهورية اللبنانية، بمنصب مدير عام للمنظمة للفترة 2018 - 2022، وذلك خلفا للسفيرة ميرفت التلاوى.



وأشارت المنظمة - في بيان أصدرته اليوم الأحد - إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع غير العادي الـ14 للمجلس التنفيذي للمنظمة، والذي عقد في القاهرة في الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالي، حيث تم فتح باب الترشيحات لمنصب المدير العام للمنظمة، وفازت به دولة لبنان.



والدكتورة فاديا كيوان تحمل دكتوراه دولة في العلوم السياسية من جامعة باريس الأولى (السوربون)، وقد كرست جهودها لعقود طويلة في مجال شئون المرأة، وتتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.



