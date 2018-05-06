شركات السياحة بالإسكندرية تبحث طرق جذب السائح القبرصى

كشف على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن شركات السياحة بالإسكندرية ستبحث البرامج السياحية التى يمكن توجيهها إلى السائحين القبرصيين، على خلفية التوأمة التى وقعت بين الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والوفد القادم من مدينة باڤوس القبرصية برئاسة فيدون فيدونوس عمدة المدينة.



وذلك فى إطار توطيد التعاون وتعزيز العلاقات بين المدينتين التاريخيتين، ضمن فعاليات أسبوع الجاليات "العودة إلى الجذور" الذى استضافته مدينة الإسكندرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد كبير من أبناء الجالية فى مصر.



وأشار المانسترلى، فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن عمدة بافوس دعا الشركات لزيارة المدينة لعقد اللقاءات والاتفاقيات مع نظيرتها بقبرص، كما أنه سيعمل على تفعيل جسر جوي بين بافوس والإسكندرية للربط بين المدينيتين لجذب السياح وإنعاش الحركة السياحية، موضحا أن جداول تشغيل الطائرات ستبدأ من شهر أكتوبر المقبل.



وأوضح المانسترلى أن نتاج هذا الاتفاق لم يكن وليد اليوم فهناك اجتماعات عقدت على مدار عام ونصف لتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن نتاجها لن يكون على قطاع السياحة فقط فهناك العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية التى ستنعش على أثر توقيع هذه التوأمة بين البلدين، أما بخصوص اليونان فنمن المتوقع أن يتم توقيع عقد توأمة ولكن فى انتظار نتائج التجربة الأولى مع قبرص.