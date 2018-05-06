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الأحد 06/مايو/2018 - 02:23 م

رسالة وفدى قبرص واليونان للعالم: "شكرًا مصر بلد الأمن والأمان"

الوفدان اليوناني
الوفدان اليوناني
وفاء علي
dostor.org/2158720

أعرب الوفدان اليوناني والقبرصي عن امتنانه لمصر، وتقديره ومحبته للرئيس السيسي على تشريفه بالحضور وافتتاح الفعاليات بجانب رئيسي قبرص واليونان.

كما أعرب عن انبهاره وسعادته الغامرة بزيارته لهذا الصرح الديني العظيم الذي يحمل بين طياته تاريخًا روحانيًا يجسد تلاقي الأديان السماوية على هذه الأرض المباركة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد اليوناني والقبرصي، صباح اليوم، دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء والذي يعد مزارًا سياحيًا كبيرًا يقصده الجميع من بقاع العالم المختلفة، في ختام فعاليات أسبوع "إحياء الجذور".

وأشعل أعضاء الوفد، عند دخولهم إلى الدير، الشموع كتعبير عن الرغبة في نيل البركة من هذا المكان المقدس، كما حرصوا على زيارة الشجرة المقدسة، مؤكدين أن ما رأوه في مصر خلال ذلك الأسبوع يثبت أنها دائما بلد الأمن والأمان.

وشهدت الزيارة تسلم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لصورة من النسخة الأصلية من الكتاب المقدس بنسختيه الإنجليزية واليونانية، كرمز للتكريم على ما بذلته من جهد كبير لإتمام فعاليات أسبوع "إحياء الجذور" بهذا الشكل الحضاري، والمعبر الحقيقي عن صورة مصر التاريخية.

جدير بالذكر أن دير سانت كاترين يقع في جنوب سيناء بالقرب من جبل موسى ويقال إنه الأقدم في العالم، ويديره رهبان وكهنة من اليونانيين، ويحتوي على هدايا قديمة من ملوك وأمراء، علاوة على أنه يعد تحفة نادرة من الفن التاريخي المتعدد، فهناك الفسيفساء العربية والأيقونات الروسية واليونانية واللوحات الجدارية الزيتية وغيرها، كما يضم بين أرجائه مكتبة كبرى للمخطوطات ودارًا لضيافة الزوار وبرجًا أثريًا مميزًا للأجراس.

وكان أسبوع إحياء الجذور انطلق رسميا بمدينة الإسكندرية مساء الاثنين الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه اليوناني والقبرصي، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، فضلًا عن أن هذا الأسبوع بمثابة رسالة مهمة للعالم تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان وترحب بالجميع من كل الأطياف.


رسالة وفدى قبرص واليونان للعالم: "شكرًا مصر بلد الأمن والأمان"
رسالة وفدى قبرص واليونان للعالم: "شكرًا مصر بلد الأمن والأمان"
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