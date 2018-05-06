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الأحد 06/مايو/2018 - 01:29 م

تراجع جماعي لمؤشرات الكويت في ختام تعاملات الأحد

بورصة الكويت
بورصة الكويت
dostor.org/2158548

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بصورة جماعية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.11%، كما انخفض المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.02% و0.16% على الترتيب.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات تراجعًا، اليوم، يتصدرها الاتصالات بنسبة 1.65%، يليه العقارات بنحو 1%، فيما تكبد التأمين أقل الخسائر بواقع 0.01%.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات، اليوم، يتصدرها التكنولوجيا بنحو 2.9%، يليه الصناعة بنسبة 0.92%، فيما كان النفط والغاز الأقل في هذا الصدد، مرتفعًا بحوالي 0.13%.

وتصدر سهم «مبرد» التراجعات، بانخفاض نسبته 11.34%.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم 6.2% إلى 9.65 مليون دينار مقابل 9.09 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول 41.4% إلى 84.19 مليون سهم، مقابل 59.53 مليون سهم، يوم الخميس الماضي.

وحقق سهم «بيتك»، أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.1 مليون دينار بتداول قرابة 4 ملايين سهم، ليرتفع عند الإغلاق بنسبة 0.76% عند سعر 527 فلسًا بمكاسب بلغت 4 فلوس.

وجاء سهم «أعيان للإجارة» على رأس أنشط تداولات البورصة من حيث الكميات، بأحجام بلغت 9.04 مليون سهم، بسيولة قيمتها 290.42 ألف دينار، ليستقر السهم عند الإغلاق عند سعر 32 فلسًا.

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