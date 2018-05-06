مؤشر مسقط يتراجع 0.15% في ختام جلسة الأحد

تراجعت بورصة مسقط في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 4718.48 نقطة، خاسرًا 7.16 نقطة.



وتأثر المؤشر العام بقطاع الخدمات، المتراجع وحيدًا اليوم بنسبة 0.04%، بضغط 5 أسهم، لينخفض النهضة للخدمات 1.52%، وتراجع أريدو 0.84%.



وتجاهل القطاع صدارة سهم الغاز الوطنية للرابحين اليوم بنسبة 6.21%.



وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.2%، بدعم 5 أسهم؛ ليصعد منتجات الألومنيوم 3.57%، كما زاد المطاحن العمانية 1.62%.



وارتفع مؤشر القطاع المالي 0.08%، بدعم 4 أسهم، ليصعد الشرقية للاستثمار 4.07%، وارتفع الأنوار القابضة 1.97%.



وحد من ارتفاع القطاع المالي تقدم الدولية للاستثمارات على المتراجعين اليوم بنسبة 3.64%.



وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 30.05 مليون سهم، مقابل 32.61 مليون سهم بالجلسة الماضية، بينما ارتفعت قيمة التداولات إلى 4.43 مليون ريال، مقابل 4.1 مليون ريال بجلسة الخميس.