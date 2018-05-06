مؤشر قطر يرتفع 1.16% في ختام جلسة الأحد

ارتفعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 8908.03 نقطة، رابحًا 102.27 نقطة.



وتباينت التداولات، اليوم، حيث تقلصت السيولة إلى 182.72 مليون ريال، مقابل 203.55 مليون ريال بالجلسة السابقة.



وفي المقابل، ارتفعت أحجام التداول إلى 10.27 مليون سهم، مقابل الكميات يوم الخميس الماضي البالغة 6.11 مليون سهم.



وتصدر الاتصالات القطاعات المرتفعة بـ4.02%، بدعم نمو سهمي أوريدو وفودافون قطر بنسبة 4.04% للأول و4% للثاني.



وزاد البنوك 0.87%، مدفوعًا بصعود 9 أسهم، على رأسها الإجارة القابضة الأكثر ارتفاعًا بـ5.90%، ونمو الوطني القيادي 0.58%.



وعلى الجانب الآخر، تراجع التأمين وحيدًا بـ1.16%، بضغط تصدر سهم الدوحة للتأمين، القائمة الحمراء بـ6.70%، وهبوط العامة للتأمين بـ6.12%.



وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على كافة المستويات، بحجم بلغ 4.9 مليون سهم، وسيولة بقيمة 44.3 مليون ريال.