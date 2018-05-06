القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
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الأحد 06/مايو/2018 - 01:25 م

غدًا.. محافظ دمياط يفتتح معرض ufurm للأثاث

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي
dostor.org/2158541

يفتتح غدًا الإثنين، الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، معرض ufurm للأثاث، التابع للجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتوريد الأثاث، واستيراد الخامات برئاسة محمود البربير، رئيس مجلس الإدارة، بحضور ممثلى الغرفة التجارية، والنائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وبمشاركة 50 صانعًا للأثاث بدمياط.

يذكر أنه تم تدشين هذه الجمعية مارس الماضى، كأول كيان صناعى يضم عددًا من العاملين بقطاع صناعة الأثاث، تحت مظلة واحدة ويحمل مسمى الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتوريد الأثاث واستيراد المواد الخام بدمياط، ويهدف إلى وضع خطة عمل شاملة تخدم الصانع والتاجر والمستهلك وتدعم الدولة من خلال قانون التعاون الإنتاجي، وهو الكيان المشهر برقم 797 لسنة 2017، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة فى مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط.

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