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الأحد 06/مايو/2018 - 01:17 م

"المصرية اللبنانية" تناقش ملف المساهمة فى إعادة إعمار سوريا

المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي
علا العلاف
dostor.org/2158516

كشف المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعة المصرية اللبنانية، عن آليات التعاون بين البنك العقاري المصري العربي ومجتمع الأعمال المصري في إزالة جميع التحديدات التي تواجه المطورين العقاريين فى التعامل مع البنك، مشيرا إلى مناقشة الملاحظات التعديلات المقترحة على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ومشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري.

وقال "فوزي"، في تصرح لـ"الدستور" إن ضرورة استكمال الملاحظات والتعديلات المقترحة على قانون البناء وتشكيل مجموعة عمل لتمثيل لجنة التشييد بالجمعية لحضور كلفة جلسات الاستماع الخاصة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، مشير إلى أن رؤية الجمعية حول الدور الذي يمكن أن تساهم به رجال الأعمال في ملف إعادة إعمار سوريا.

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