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الأحد 06/مايو/2018 - 01:16 م

القبض على هارب من 62 سنة سجنًا ومليون جنيه غرامات بالسيدة زينب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حنان نبيل و هدير مصطفي
dostor.org/2158515

ألقى رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، القبض على مقاول هارب من تنفيذ 142 حكمًا بالسجن لمدة 62 سنة، وغرامات تقدر بميلون جنيه، بمنطقة السيدة زينب.

تعود الواقعة عندما تمكن الرائد أحمد جمال، معاون مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط «ق.ع»، 43 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في 142 حكم حبس جزئي ومستأنف «نصب، تبديد، سرقة تيار كهربائى مبانٍ»، بإجمالي حبس 62 سنة، و9 أشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت مليونًا و88 ألف جنيه.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

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