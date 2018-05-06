غدًا.. قطع المياه عن "الزمالك" لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "الزمالك البحرية" بمنطقة الزمالك، بدءًا من الساعة 8 صباح غد الإثنين وحتى الساعة 4 عصر نفس اليوم، ولمدة 8 ساعات، نظرًا لقيام هيئة مترو الأنفاق بتحويل مسار خطوط المياه ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة مترو الزمالك.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​