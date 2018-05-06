القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

مصر
الأحد 06/مايو/2018 - 01:15 م

"التضامن": لدينا 10 آلاف أسرة منتجة تعمل بالحرف اليدوية

نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
dostor.org/2158513

كشفت نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وجود 10 آلاف أسرة منتجة، تعمل فى مجال الحرف اليدوية.

وأضافت القباج فى تصريحات لـ "الدستور"، أن عوائد مشروعات هذه الأسر تبلغ حوالي 17 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تم التعاون مع بنك ناصر من خلال صندوق "تحيا مصر" لتقديم قروض "مستورة" لشراء أصول للنساء الفقيرات مابين إنتاج حيواني، ومشروعات (خدمية، وصناعية، ومنزلية)، والتي بلغت حوالي 87 مليون جنيه، منذ بدء تنفيذ المشروع في نوفمبر الماضي وحتى الآن.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 4 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 6 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ اسبوع

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

الآن

"عبدالعال" يدعو اللجنة التشريعية لتعديل قانون مجلس النواب

الرئاسة تنعى السياسى خالد محيى الدين

خالد محيى الدين.. الصاغ الأحمر مؤسس حزب التجمع.. اتهمه السادات بالعمالة.. رفع كفنه للقضاء على الظلم

"عبدالعال" يطالب الحكومة بحل أزمة "بسكو مصر"

الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: العثور على الجثث بأماكن متفرقة داخل الغرف

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الخدمة الاجتماعية

بالصور.. وزير التنمية المحلية يتابع العمل بمقلب "أبو خريطة"

"الحفاظ على الأداء التشغيلي لمشاريع اليورانيوم" دورة بالغردقة

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

ads
الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: العثور على الجثث بأماكن متفرقة داخل الغرف

كشكول

بالصور .. إنطلاق معرض "الأهرام الكندية" السنوى للهندسة الكهربية

إنشاء مجمع أزهري في الإسكندرية

وقع رئيس أكاديمية البحث العلمي اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب براءات الاختراع الصيني

"وزير التعليم" يرد علي "مغيث" بعنف بسبب تشكيكه فى صفقة التابلت

جامعة طنطا تنظم حفل تخريج طلاب مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها

الأمصار

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

المؤشرات الكويتية الرئيسية تهبط جماعيا خلال تعاملات اليوم

الكويت..تفتتح مركز ومسجد «صباح الأحمد» بأستراليا

انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 10.7%

انخفاض المؤشر العام لسوق مسقط في ختام التعاملات

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

أول صور لأصغر أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا

جين مرتبط بالصداع النصفي يساعد البشر على التكيف مع برودة الطقس

ads
ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

إزالة هذا الهرمون تسمح بتناول الوجبات السريعة دون زيادة في الوزن

الدستور على فيسبوك
ads