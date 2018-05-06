"التضامن": لدينا 10 آلاف أسرة منتجة تعمل بالحرف اليدوية

كشفت نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وجود 10 آلاف أسرة منتجة، تعمل فى مجال الحرف اليدوية.



وأضافت القباج فى تصريحات لـ "الدستور"، أن عوائد مشروعات هذه الأسر تبلغ حوالي 17 مليون جنيه.



وأشارت إلى أنه تم التعاون مع بنك ناصر من خلال صندوق "تحيا مصر" لتقديم قروض "مستورة" لشراء أصول للنساء الفقيرات مابين إنتاج حيواني، ومشروعات (خدمية، وصناعية، ومنزلية)، والتي بلغت حوالي 87 مليون جنيه، منذ بدء تنفيذ المشروع في نوفمبر الماضي وحتى الآن.

