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الأحد 06/مايو/2018 - 01:10 م

السبت.. «عليا الوفد» تناقش تقرير عودة المفصولين

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
إسلام نصير
dostor.org/2158506

قال الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن اجتماع الهيئة العليا المقبل يوم السبت القادم سوف يناقش أمرين مهمين، أولهما هو تقرير الدكتور عبدالسند يمامة، حول عودة المفصولين من الحزب، بصفتها (الهيئة) صاحبة الاختصاص الأصيل في البت بتقرير عودة المفصولين من عدمه.

وأضاف "الهضيبي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأمر الثانى يختص بمناقشة التجهيزات لاحتفالات الحزب بمرور 100 عام علي تأسيسه والمزمع إقامتها فى شهر نوفمبر المقبل.

وأشار «الهضيبى»: إلى أنه «فيما يخص تدشين الحزب ائتلافًا تحت قبة البرلمان، قد يطرح أحد النواب أو الأعضاء هذا الموضوع تحت بند ما يستجد من أعمال بعد إثارته فى وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، ولكن هذا الملف ليس من ضمن جدول أعمال الاجتماع».

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