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الأحد 06/مايو/2018 - 01:07 م

«جونسون» في واشنطن لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني

هيئة الإذاعة البريطانية
هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"
إسراء أحمد
dostor.org/2158501

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، توجه إلى واشنطن، اليوم الأحد، في زيارة قصيرة تستغرق يومين فقط، يلتقي خلالها نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ومستشار الأمن القومي لترامب، جون بلتون.

وأوضحت أن المناقشات ستركزعلى أزمة الاتفاق النووي لإيران، والوضع في سوريا، وكوريا الشمالية، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك قبل أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة لبريطانيا، المقرر لها يوم 13 يوليو المقبل.

وأوضح «جونسون» أن بلاده والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متحدون للتصدي للأسلحة النووية الإيرانية التي تزعزع أمان الشرق الأوسط، خصوصًا أنشطتها الإلكترونية التي تدعمها جماعات تابعة لها، وعلى رأسها «حزب الله» في لبنان، والحوثيون في اليمن.

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